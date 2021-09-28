Навальный и его соратники стали фигурантами уголовного дела о создании экстремистского сообщества

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении оппозиционера Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц, а также по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова и других.

Следователи установили, что не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем НО «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации), с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя России, подрыва общественной безопасности и государственной целостности страны создал экстремистское сообщество и руководил им. Затем к нему присоединились Волков и Жданов.

По данным СКР, фигуранты учредили восемь некоммерческих организаций для обеспечения деятельности экстремистского сообщества. В 2017 году было создано общественное движение «Штабы Навального» в 37 регионах России, основным куратором которого являлся Волков. В период с 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица.

В целях пропаганды преступной деятельности Навальный и его последователи использовали сайт «Фонд борьбы с коррупцией», сайт общественного движения «Штабов Навального», собственный канал на видеохостинге «YouTube» «Алексей Навальный», а также социальные сети «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук» и другие.

«Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки», – сообщается в релизе СК РФ. Расследование всех фактов преступной деятельности соучастников продолжается.

Напомним, Навальный отбывает наказание по делу о хищении у компании «Ив Роше». Его условный срок наказания был заменен на реальный в связи с нарушением установленных правил. В настоящее время против него возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о создании экстремистской организации. Политик был арестован в январе 2021 года сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления, которое, по утверждению западных специалистов, якобы было спровоцировано боевым нервнопаралитическим веществом «Новичок», и к этому ЧП якобы могут быть причастны сотрудники российских спецслужб. В связи с этим инцидентом в начале марта ЕС и США ввели санкции против РФ. Москва настаивает, что инцидент с Навальным был инсценировкой, цель которой – дискредитация России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.09.21

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