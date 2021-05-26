Ройзмана освободили от обязательных работ за участие в митинге

Свердловский облсуд пересмотрел приговор в отношении Евгения Ройзмана, которому ранее дали 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля. Вместо этого экс-мэра Екатеринбурга обязали заплатить 20 тысяч рублей.

Добавим, это далеко не первый штраф Ройзману. Такое же наказание он получил за участие в акциях протеста 23 января и 31 января. А кроме того, политика заодно признали виновным в организации шествий 31 января и 21 апреля – первоначально ему дали 9 суток спецприемника, но в облсуде решение отменили, заменив срок на одни сутки.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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