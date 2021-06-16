Депутата екатеринбургской гордумы освободили от обязательных работ за митинг

Депутат екатеринбургской городской думы Константин Киселев смог оспорить решение об обязательных работах, на которые его отправили за участие в митинге 31 января. В апелляции решение пересмотрели, теперь он должен будет заплатить 15 тысяч рублей. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал сам Киселев. Депутата также обязали отработать 30 часов на государство за участие в акции 23 января, это решение также будет пересмотрено, заседание назначено на 24 июня.

Добавим, Константину Киселеву, как и многим другим участникам январских митингов в поддержку Навального, присудили обязательные работы. Но он один из немногих, кто смог решение оспорить. Еще более публичная персона, экс-мэр города Евгений Ройзман, за эти акции был наказан дважды: как участник и как организатор, за участие ему сразу дали штрафы, а за организацию отправили на 9 суток ареста, но уже на следующий день решения были пересмотрены, срок урезали до суток. Также Ройзман получил обязательные работы за акцию 21 апреля, но в апелляции их заменили на штраф.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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