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Среда, 3 апреля 2024, 08:46 мск

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Екатеринбургский депутат отсудил компенсацию за преследование из-за Навального*

Европейский суд по правам человека присудил депутату гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константину Киселеву компенсацию за преследование из-за поддержки Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов).

В 2021 году Киселеву дважды присудили по 30 часов обязательных работ за участие в шествиях в поддержку Алексея Навального*. После апелляции областной суд заменил обязательные работы на два штрафа по 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба партии «Яблоко», спустя два года суд в Страсбурге решил, что Киселева осудили незаконно, и присудил ему компенсацию в размере 3,5 тысячи евро. Но компенсацию Константин Киселев получит нескоро – российские власти не признают решений ЕСПЧ.

* Алексей Навальный признан террористом и экстремистом в России

Екатеринбург, Елена Владимирова

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