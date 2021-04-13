Депутат Екатеринбургской гордумы получил еще 30 часов работ за участие в митинге

Ленинский районный суд вынес решение по делу об участии депутата Екатеринбургской гордумы Константина Киселева в акции протеста в поддержку Навального. За митинг 31 января депутат должен будет провести 30 часов на общественных работах. Накануне Киселев получил точно такое же наказание за участие в акции 23 января. «Максимальное наказание 40 часов, мне дали 30. И вот с такой формулировкой: «За пассивное противоправное поведение». То есть ничего не делал, но виновен», – комментировал он решение суда.

На январских акциях полицейские задержали более сотни человек, кроме того, судят тех, кого на месте полиция не трогала, но их потом опознали по видеозаписям. Большинству дают общественные работы – незадолго до протестов штаб Навального заявлял, что поможет с оплатой штрафов. Среди тех, кого признали виновными в нарушении «митинговой» ст. 20.2 КоАП РФ, был фотограф Алексей Школа, выполнявший редакционное задание. Также наказание получил Евгений Ройзман – но его приговорили к штрафам. Уже несколько раз срывалось рассмотрение дела уличного художника Тимофея Ради – он просто не приходит в суд, а конвой не может застать его дома.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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