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Понедельник, 12 апреля 2021, 16:10 мск

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Екатеринбургскому депутату дали обязательные работы за участие в митинге сторонников Навального

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева. Его судили за участие в январской акции протеста в поддержку Навального. Как и многие другие участники шествия, Киселев получил обязательные работы и должен будет отработать 30 часов.

«Максимальное наказание 40 часов, мне дали 30. И вот с такой формулировкой: «За пассивное противоправное поведение». То есть ничего не делал, но виновен. Завтра суд за участие во второй акции, думаю, «тридцаточку» минимум еще получу. Обязательно буду обжаловать, вплоть до ЕСПЧ», – сообщил «Новому Дню» Константин Киселев.

Добавим, в марте за участие в январских акциях протеста судили экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. За каждую из акций протеста он получил по 20 тысяч рублей штрафа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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