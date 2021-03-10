Свердловский облсуд оставил в силе наказание для фотокорреспондента, снимавшего протестную акцию в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, приговорившего внештатного фотографа портала 66.ru Алексея Школы к 30 часам обязательных работ. Фотокорреспондента задержали 23 января, когда он по редакционному заданию снимал шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ему вменили участие в несанкционированной акции.

Ранее в ГУ МВД сообщали, что в момент задержания на молодом человеке не было спецжилета «Пресса», кроме того, при себе у него не оказалось служебного удостоверения. О том, что он является сотрудником СМИ и находился на шествии по заданию редакции, Школа рассказал только в районном отделе полиции. Защита фотографа настаивала на том, что Роскомандзор и полиция до сих пор не договорились о том, какой отличительный знак должен быть у журналистов на массовых мероприятиях, поэтому отсутствие на фотографе жилета с надписью «Пресса» – не аргумент.

Сегодня в областном суде Алексей Школа пояснил, что в начале шествия на нем был жилет, но, находясь в сквере у театра драмы, он случайно зацепился за ветку дерева, и жилет «пришел в негодность». Он сообщил, что знает нескольких коллег из других изданий, и подтвердил, что журналисты постоянно перемещались в толпе протестующих, снимая происходящее, а не находились отдельно. Школа также сообщил, что при задержании сотрудник Росгвардии спросил его: «Ты снимаешь?», а он успел ответить: «Да, у меня есть документы». После этого правоохранители повели его в автозак.

Судья спросила, почему он сразу не сказал полицейским, что является сотрудником СМИ. «Я был в шоковом состоянии. Меня пару раз подопнули и ударили дубинкой. Находясь в автобусе, я раз пять повторил, что я фотокорреспондент 66.ru, но меня никто не слушал. Документы я не мог показать, потому что был в наручниках», – сказал Алексей Школа. Адвокат фотографа подтвердил, что при задержании Школа получил удар в грудь.

«Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения», – сообщает пресс-служба суда.

Редакция портала 66.ru заявила, что будет обжаловать это решение.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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