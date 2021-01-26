СМИ подготовилось защищать в суде своего фотографа, обвиненного в участии в незаконном шествии

Екатеринбургское шествие в поддержку Алексея Навального 23 января не обошлось без задержания представителя СМИ. Внештатного фотографа портала 66.ru Алексея Школу задержали, отвезли в полицию и составили на него протокол за то, что он, по версии правоохранителей, «участвовал в несанкционированном массовом мероприятии», прикрываясь статусом корреспондента. Фотографа отпустили в тот же день, теперь коллеги готовятся защищать его в суде.

Главный редактор портала 66.ru Дмитрий Шлыков рассказал «Новому Дню», что редакция уже подготовила большой пакет доказательств того, что никакого состава преступления в действиях Алексея не было, и он действительно присутствовал на шествии как представитель СМИ. По словам Шлыкова, собран весь необходимый список документов, фото- и видеоматериалов, чтобы оспорить протокол и доказать, что фотограф на самом деле работал. Дата суда по административному правонарушению пока не назначена. Почему сотрудники полиции решили задержать именно Алексея Школу, а не любого другого из присутствующих на акции журналистов, – в его редакции не знают.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых заявил СМИ, что на молодом человеке не было спецжилета журналиста, кроме этого, при себе у него не было служебного удостоверения, было лишь задание от редакции. И он не обратился в пресс-службу полиции. «Когда представители МВД потребовали, в соответствии с ФЗ 54, от протестующих разойтись, фотограф не отошел, как другие журналисты, в сторону, чтобы продолжить работу, а остался среди протестующих, – сказал Горелых. – Представителям МВД он не сообщил, что сотрудник СМИ, и рассказал о том, что был на задании портала, только в райотделе. По крайней мере, именно так мне сообщили в райотделе, куда доставлялся фотограф. За нарушение закона об участии в несанкционированном мероприятии сотрудники ОП № 9 составили административный протокол. Алексей с выводами полицейских согласился. И собственноручно подписал документ».

Как уже писал «Новый День», на акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге было задержано не менее 10 человек. Активные столкновения с полицией начались уже после завершения мирного шествия горожан, в котором, по разным оценкам, приняли участие от 3 до 10 тысяч человек. Мероприятие продолжалось больше двух часов, несмотря на тридцатиградусный мороз. Полицейские в рупор потребовали от людей разойтись, пригрозив ответственностью за участие в несанкционированной акции. В ответ толпа засвистела. Несколько человек, спасаясь от полиции, залезли на деревья. После единичных стычек с омоновцами начались задержания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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