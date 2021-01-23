Екатеринбургская акция в поддержку Навального завершилась задержаниями участников (ФОТО)

На акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге было задержано не менее 10 человек. Активные столкновения с полицией начались уже после завершения мирного шествия горожан, в котором, по разным оценкам, приняли участие от 3 до 10 тысяч человек. Мероприятие продолжалось больше двух часов, несмотря на тридцатиградусный мороз на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волнения на протесте начались, когда кто-то из протестующих начал бросаться в бойцов ОМОН снежками и кричать им «Позор!». Силовики к тому времени уже час дежурили около сквера, около Октябрьской площади находилось несколько автозаков. ОМОНовцы выстроились в линию, достали щиты и начали оттеснять митингующих к городскому пруду.

Полицейские в рупор потребовали от людей разойтись, пригрозив ответственностью за участие в несанкционированной акции. В ответ толпа засвистела. Несколько человек, спасаясь от полиции, залезли на деревья. После единичных стычек с ОМОНовцами начались задержания. На глазах нашего корреспондента семь силовиков скрутили мужчину, он лежал на земле и не поднимался, его насильно утащили в автозак.

Спустя еще несколько минут по рации правоохранителей прозвучала команда: «Задействовать все резервы. Патрульно-постовым – всем вместе на вытеснение работать». Бойцы правоохранителей оттеснили толпу к Ельцин-Центру, в это время толпа митингующих уже сильно поредела.

«Одному из протестующих стало плохо. Он находился на крыльце здания областного правительства, к нему подбежали несколько людей, просили позвать помощь, открыть дверь. Но дверь никто не открыл», – рассказали очевидцы протеста. Отметим, что рядом со сквером дежурила машина реанимации.

Разбегавшихся участников протеста полицейские ловили на льду городского пруда. По предварительным данным, всего было задержано около 10 человек. «Шесть-семь человек было в одном автобусе, остальные в других. И им не выписали протоколы и отпустили – их увезли. Точное количество назвать не могу», – сообщил «Новому Дню» правозащитник Сергей Зыков.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области вопрос агентства о количестве задержанных участников митинга перенаправили в министерство общественной безопасности. В пресс-службе МОБ заявили, что эту информацию дает полиция. Чуть позже в МОБ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек. Отметим, что по официальным данным от министерства общественной безопасности, в сегодняшней акции протеста приняли участие три тысячи человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 23.01.21

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