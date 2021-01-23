В Екатеринбурге на акции протеста задержали художника Тимофея Радю, в Москве – драматурга Василия Сигарева

Известный уличный художник Тимофей Радя сегодня оказался в числе задержанных на митинге в поддержку Навального в Екатеринбурге. Но в отделении полиции он пробыл недолго, на данный момент его уже выпустили. В Москве задержан еще один известный уралец – драматург Василий Сигарев. Его судьба пока неизвестна.

Как сообщают очевидцы, Тимофея Радю задержали во время акции протеста возле театра драмы. Он держал плакат, на котором, в числе прочего, было написано «война дворцам». Как пишет сам Радя в телеграме, на данный момент его уже выпустили. Художнику выдали протокол об административном правонарушении – ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Сегодня мы были схвачены ни за что и прокатились на мусоровозе в Бастилию. Все в порядке, мы уже на свободе! Дали административку 20.2 ч. 5. Большое спасибо всем за поддержку! На прощание майор сказал мне: «я бы обнял вас, но вы просто текст», – пишет Тимофей Радя.

В Москве во время аналогичной акции сегодня задержали уральского драматурга Василия Сигарева, который в последнее время активно поддерживал Навального. «Васю избили и свинтили», – пишет в инстаграме его жена актриса Яна Троянова, которая сейчас находится на съемках, из-за чего не принимала участие в митинге. Сам Василий позднее опубликовал в своем инстаграме фото из автозака и подпись: «В нашем автозаке все скандируют Свобода Навальному». По какой статье задержан Сигарев, неизвестно.

Как писал сегодня «Новый День», в Екатеринбурге на акцию в поддержку Алексея Навального вышло более 3 тысяч человек. И это несмотря на жуткий мороз около 30 градусов. Мероприятие продолжалось более двух часов: сначала граждане устроили шествие, затем – митинг на Октябрьской площади – в том же месте, где ранее защищали от вырубки сквер. Активные столкновения с полицией начались уже после завершения мирного шествия горожан, когда кто-то из протестующих начал бросаться в бойцов ОМОН снежками и кричать им «Позор!». По данным министерства общественной безопасности, сотрудники правоохранительных органов задержали во время акции 14 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 23.01.21

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