Назначена дата суда над Тимофеем Радей, которого задержали на субботнем шествии

Ленинский районный суд Екатеринбурга получил три протокола, которые составили на участников акции в поддержку Алексея Навального. Среди них – материал на уличного художника Тимофея Радю, его задержали с плакатом «Мир хижинам, война дворцам». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, дело рассмотрят 11 февраля в 14 часов. В этот же день суд определит наказание еще для двоих участников акции. Во всех трех случаях речь идет о протоколах по 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга». Других материалов после субботнего шествия в суд не поступало.

Всего после этой акции протеста было задержано 18 человек. Двое получили административный арест – Евгений Механцев, который сидел на дереве (протокол по 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») получил четверо суток, Алексей Гресько, координатор штаба Навального в Екатеринбурге – 10 суток ареста. В облсуде сегодня рассмотрели апелляцию по делу Гресько, но решение суда первой инстанции осталось в силе. Между тем ему уже грозит новое наказание. Пока он был в спецприемнике на Елизаветинском шоссе, к нему прилетели полицейские из Москвы и вручили протокол по 19.3 КоАП РФ, по мнению правоохранителей, Гресько хулиганил во Внуково 17 января.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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