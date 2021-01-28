В Екатеринбург прилетели полицейские из Москвы, чтобы вручить протокол оппозиционеру

В Екатеринбург прилетели сотрудники линейного отдела Внуково транспортной полиции Москвы, чтобы вручить протокол об административном правонарушении координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. Активист сейчас находится в спецприемнике, он арестован после субботней акции протеста.

«Видимо, страна стала жить очень хорошо и может оплачивать поездки за всякой еруденью. Полицейские прилетели вдвоем, сейчас они в спецприемнике на Елизаветинском шоссе, составляют протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По их мнению, 17 января Гресько находился в аэропорту, вел себя как хулиган. 5 февраля в Москве будет суд, куда он обязан явиться. Такие протоколы составляются на месте, его должны были задержать во Внуково, и он бы находился в Москве до вынесения решения суда по протоколу», – прокомментировал «Новому Дню» адвокат Алексей Бушмаков. По его словам, Гресько 17 января во Внуково не хулиганил, он прилетел в Москву, чтобы повидать сына, и у него есть записи, подтверждающие, что он просто находится в аэропорту, сидит за столом, ведет себя спокойно и ничего незаконного не делает.

Добавим, сегодня Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на арест Алексея Гресько – после акции протеста в Екатеринбурге ему дали 10 суток. 17 января в Москву прилетел Алексей Навальный, его самолет должен был сесть во Внуково, но приземлился в итоге в Шереметьево.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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