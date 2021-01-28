российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 января 2021, 08:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбург прилетели полицейские из Москвы, чтобы вручить протокол оппозиционеру

В Екатеринбург прилетели сотрудники линейного отдела Внуково транспортной полиции Москвы, чтобы вручить протокол об административном правонарушении координатору местного штаба Навального Алексею Гресько. Активист сейчас находится в спецприемнике, он арестован после субботней акции протеста.

«Видимо, страна стала жить очень хорошо и может оплачивать поездки за всякой еруденью. Полицейские прилетели вдвоем, сейчас они в спецприемнике на Елизаветинском шоссе, составляют протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По их мнению, 17 января Гресько находился в аэропорту, вел себя как хулиган. 5 февраля в Москве будет суд, куда он обязан явиться. Такие протоколы составляются на месте, его должны были задержать во Внуково, и он бы находился в Москве до вынесения решения суда по протоколу», – прокомментировал «Новому Дню» адвокат Алексей Бушмаков. По его словам, Гресько 17 января во Внуково не хулиганил, он прилетел в Москву, чтобы повидать сына, и у него есть записи, подтверждающие, что он просто находится в аэропорту, сидит за столом, ведет себя спокойно и ничего незаконного не делает.

Добавим, сегодня Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на арест Алексея Гресько – после акции протеста в Екатеринбурге ему дали 10 суток. 17 января в Москву прилетел Алексей Навальный, его самолет должен был сесть во Внуково, но приземлился в итоге в Шереметьево.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

Железнодорожный район Екатеринбурга остался без главы. / Глава Каменска-Уральского ушел в отставку сразу после предложения Куйвашева. / 28 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Полиция пришла с обыском в квартиру Навального

СКР расследует больше двух десятков уголовных дел по итогам акций протеста 23 января

ФСО и ФСБ прокомментировали расследование Навального о «дворце Путина»

Провластный телеграм-канал пообещал лишить журналистов денег за новости об акциях протеста (СКРИН)

Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал новую акцию протеста

СКР: в Москве задержаны двое участников акции 23 января за нападения на полицейских

«Скучно, девочки», – Путин опроверг наличие у себя дворца под Геленджиком

Политологи о протестах в защиту Навального: «Людям нужен был праздник непослушания»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,