Координатора штаба Навального в Екатеринбурге вызывают на суд в Москву

Координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько накануне освободился из-под ареста – он провел в спецприемнике 10 суток, за организацию акции протеста 23 января. Теперь ему грозит новый срок – по статье о неподчинении законному требованию полицейского, 19.3 КоАП РФ. Как рассказал «Новому Дню» Алексей Гресько, дело будет рассматриваться в Москве 5 февраля в 9:30 (время московское) «Сейчас я обсуждаю с адвокатами, как лучше поступить, по видеосвязи присутствовать или каким-то другим образом, чтобы не вылетать туда», – отметил Гресько.

Двое полицейских из Москвы, напомним, специально прилетали в Екатеринбург, чтобы вручить оппозиционеру протокол. Они считают, что 17 января (день, когда во Внуково ждали Навального) Гресько находился в аэропорту, вел себя как хулиган. Он сам отрицает такое поведение.

Добавим, завтра Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на арест Ирины Норман – у нее есть заболевание, с которым вообще нельзя арестовывать. Сегодня облсуд оставил в силе решение о 10-дневном аресте Виктории Райх, которую у дома схватили неизвестные в штатском, как позже оказалось, они были полицейскими, и девушке грозит статья за неповиновение распоряжению полиции. За нее заступилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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