Облсуд пересмотрит решение об аресте сторонницы Навального с эпилепсией

Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на арест экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Ирины Норман. Заседание назначено на завтра, 14:00. Об этом «Новому Дню» сообщил адвокат девушки Алексей Аванесян.

Ирину Норман задержали 31 января и признали виновной в организации акции протеста 31 января (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за поста в фейсбуке – ей дали 10 суток ареста. При этом у нее эпилепсия, с таким заболеванием арестовывать нельзя. Более того, в 2018 году в апелляционной инстанции ее уже освободили из-под ареста как раз по этой причине.

Сегодня в облсуде рассматривалась апелляция другой оппозиционерки – Виктории Райх. Ее тоже признали виновной в организации этой же акции протеста и дали 10 суток. В Свердловском облсуде решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Викторию задержали 29 января, за два дня до шествия. Причем ее схватили люди без опознавательных знаков и запихали в машину, позднее правозащитники и адвокаты нашли девушку в отделении полиции. Она рассказала, что ее удерживали силой, применили насилие, причем эти люди не представились. А после суда на нее составили протокол по 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В это дело вмешалась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, она направила письмо в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой разобраться, насколько законно было задержание Райх.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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