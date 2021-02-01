Экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали

Только что Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Ирины Норман. Ее признали виновной в организации вчерашней акции протеста (ч.2 ст. 20.2 КоАП) из-за поста в фейсбуке и дали 10 суток ареста.

Норман задержали вчера, суда девушка дожидалась в отделении полиции. Как рассказал «Новому Дню» адвокат Алексей Аванесян, полиция в суде представила незаверенный скриншот с постом девушки – там было написано время и дата, ни города, ни призывов не было. «Более того, когда мы перешли по указанной ссылке на якобы автора этого поста, мы попали на страницу Ирины Норман, матери двух детей, проживающей в Вильнюсе. В суде это посчитали технической ошибкой», – добавил Алексей. Кроме того, у Ирины есть заболевание, из-за которого она не может находиться под арестом. Более того, в 2018 году ее в апелляционной инстанции уже освободили из-под ареста как раз по этой причине.

Аванесян заявил, что решение Ленинского суда будет оспаривать.

29 января задержали другую активистку штаба Викторию Райх – ее насильно усадили в автомобиль люди без опознавательных знаков, позднее Райх нашлась в отделении полиции. Сегодня также будут судить мужчину из Белоярского – адвокат Роман Качанов рассказал корреспонденту «Нового Дня», что жителя поселка Кирилла Серебренникова также обвиняют в организации несанкционированной акции. «Насколько я знаю, его будут судить за то, что он «ВКонтакте» написал пост об акции 31 января, на самой акции его не было», – сообщил юрист. Также в полиции находится кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов.

По итогам шествия 31 января в отделение полиции было доставлено рекордное для Екатеринбурга количество человек – 83. Часть из них отпустили без протоколов, многим выписали протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения мероприятия». Тех, кого силовики посчитали организаторами, оставили дожидаться суда в отделении полиции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

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