российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 февраля 2021, 14:06 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали

Только что Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Ирины Норман. Ее признали виновной в организации вчерашней акции протеста (ч.2 ст. 20.2 КоАП) из-за поста в фейсбуке и дали 10 суток ареста.

Норман задержали вчера, суда девушка дожидалась в отделении полиции. Как рассказал «Новому Дню» адвокат Алексей Аванесян, полиция в суде представила незаверенный скриншот с постом девушки – там было написано время и дата, ни города, ни призывов не было. «Более того, когда мы перешли по указанной ссылке на якобы автора этого поста, мы попали на страницу Ирины Норман, матери двух детей, проживающей в Вильнюсе. В суде это посчитали технической ошибкой», – добавил Алексей. Кроме того, у Ирины есть заболевание, из-за которого она не может находиться под арестом. Более того, в 2018 году ее в апелляционной инстанции уже освободили из-под ареста как раз по этой причине.

Аванесян заявил, что решение Ленинского суда будет оспаривать.

29 января задержали другую активистку штаба Викторию Райх – ее насильно усадили в автомобиль люди без опознавательных знаков, позднее Райх нашлась в отделении полиции. Сегодня также будут судить мужчину из Белоярского – адвокат Роман Качанов рассказал корреспонденту «Нового Дня», что жителя поселка Кирилла Серебренникова также обвиняют в организации несанкционированной акции. «Насколько я знаю, его будут судить за то, что он «ВКонтакте» написал пост об акции 31 января, на самой акции его не было», – сообщил юрист. Также в полиции находится кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов.

По итогам шествия 31 января в отделение полиции было доставлено рекордное для Екатеринбурга количество человек – 83. Часть из них отпустили без протоколов, многим выписали протокол по статье 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения мероприятия». Тех, кого силовики посчитали организаторами, оставили дожидаться суда в отделении полиции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.21

Фонд святой Екатерины помогает отремонтировать храм Николая Чудотворца. / В Свердловской области разваливается храм, в котором крестили первого президента РФ. / Для 15 участников незаконный митинг в Нижнем Тагиле закончился судом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Генпрокуратура намерена требовать реального срока Алексею Навальному

Уральский политолог о действиях полиции на акциях протеста: «Это цугцванг власти»

ГУ МВД: в Екатеринбурге задержали 83 человека (ВИДЕО)

На акциях протеста по всей России задержали более тысячи человек

Оппозиционеры сообщили о задержании сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге

Алексея Навального оставили в СИЗО

В Москве закроют все оружейные магазины в ближайшие выходные

Полиция 23 января действовала неправомерно и несоразмерно – омбудсмен Петербурга

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,