Адвокат: полиция ходит по квартирам участников акций протеста в Екатеринбурге и вручает протоколы

В Екатеринбурге полиция устроила поквартирный обход тех, кто накануне был в отделении № 5 и ушел оттуда без протокола. Сегодня в отсутствие защитников на них составили материалы по ст. 20.2 КоАП «Участие в несанкционированном мероприятии». Об этом «Новому Дню» рассказала адвокат Ирина Ручко.

«Вчера в ОП № 5 не пускали адвокатов, поясняли, что будут оформлять протоколы доставления. Я возразила, сказала, что хочу поучаствовать, мне ответили, что не надо, они только личности установят и все, поэтому адвокаты не нужны. На самом деле протоколы на ребят не составили, просто взяли объяснение и сфотографировали. А сегодня мне поступила информация, что к одному из них пришли домой и вручили протокол, он был с приятелем, тот уверен, что и к нему придут. И это только факт, который лично мне известен. Видимо, нашли момент, чтобы не допустить адвокатов. А если кто-то не проживает по месту регистрации? Бросят в ящик и проведут суд в заочном режиме?" – прокомментировала Ирина Ручко. По ее словам, для Екатеринбурга практика, когда к доставленным в полицию под любым предлогом не пускают защитников, не характерна, а ситуация, когда полиция после этого на дому вручает протоколы, происходит вообще впервые. «Это Сбермаркет какой-то», – охарактеризовала Ручко ситуацию. Как отметил координатор «ОВД-инфо» в Екатеринбурге Илья Коробков, данные о количестве отпущенных без протокола участников акции не уточнялись, но речь идет примерно о 30 задержанных.

«Новый День» обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Руководитель пресс-службы Валерий Горелых рекомендовал написать запрос с указанием фамилий тех, кому вручили протокол после того, как отпустили из полиции. Он также пояснил, что вчера на самом деле отпускали молодых людей после проведения беседы, она считается мерой профилактического воздействия, после чего, уверяет Горелых, административное дело уже не заводится.

Как сообщал «Новый День», по итогам акции 31 января в отделениях полиции оказалось рекордное количество человек – 83. До этого 18 свердловчан задержали на акции 23 января. Чаще всего после оформления протоколов в Екатеринбурге дела поступают в Верх-Исетский и Ленинский районный суды. Как сообщили сегодня «Новому Дню» в пресс-службе Верх-Исетского суда, у них находятся четыре дела после первой акции и еще одно получили сегодня – это протокол за повторное нарушение правил проведения собраний, оформленный на кандидата в мэры Екатеринбурга Сергея Тиунова. В Ленинском районном суде 4 дела рассмотрено, три дела рассмотрят 11 февраля (в том числе на уличного художника Тимофея Радю), еще два дела поступили сегодня, к рассмотрению пока не назначены. Агентству известно, что одно дело рассматривает Белоярской районный суд, информации по другим протоколам нет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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