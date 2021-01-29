Оппозиционеры сообщили о задержании сотрудницы штаба Навального в Екатеринбурге

Волонтер штаба Навального в Екатеринбурге Виктория Райх была задержана сегодня утром около своего дома. «Куда увезли неизвестно, связи с ней нет», – сообщила на странице в фейсбуке бывшая сотрудница штаба Полина Грейсман. В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» она уточнила, что неизвестные люди затолкали Викторию в машину и увезли, никаких опознавательных знаков ни на них, ни на автомобиле не было. Куда увезли активистку, также неясно. Общественники и адвокат Алексей Бушмаков пытаются ее найти.

Добавим, оппозиционеры заявили о проведении в Екатеринбурге новой акции протеста в ближайшее воскресенье. По итогам шествия в прошлую субботу были задержаны почти два десятка человек, двое получили аресты. А за полчаса до шествия у своего дома был задержан экс-сотрудник штаба Виктор Распопов. Его продержали несколько часов в отделе «Э», взяли объяснение, состоит ли он в штабе и знал ли об акции, и отпустили без протокола.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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