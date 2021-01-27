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Среда, 27 января 2021, 10:24 мск

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Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал новую акцию протеста

Планируется шествие по проспекту Ленина

Оппозиционеры в Екатеринбурге анонсировали новую акцию протеста. Сторонники Навального планируют шествие в полдень воскресенья, 31 января. Пройти они хотят от парка XXII Партсъезда до площади Труда. О том, подавалось ли уведомление в министерство общественной безопасности, в соцсетях штаба не сообщается, но вероятно, акция снова будет несогласованной. «Новый День» запросил комментарий в МОБе.

Добавим, в минувшую субботу в протестном шествии участвовало около 5 тысяч человек – несмотря на тридцатиградусный мороз. «Новый День» опрашивал собравшихся, многие из них вышли не потому что являются ярыми сторонниками Алексея Навального, их беспокоят другие проблемы – низкие зарплаты, безработица, плохая уборка снега и т.д. Несмотря на то, что большую часть времени акция проходила мирно, задержали в результате протеста 18 человек.

Акция протеста в -30

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.21

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