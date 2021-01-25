А Навальный – ни при чем! Свердловчане рассказали, почему вышли протестовать (ВИДЕО)

В субботу в Екатеринбурге на массовую акцию, которая анонсировалась в соцсетях как посвященная Алексею Навальному, вышли около пяти тысяч человек. «Новый День» опросил случайно выбранных людей, и оказалось, что судьба оппозиционера волнует далеко не всех. Жители Екатеринбурга жаловались на плохую уборку снега, низкие зарплаты, безработицу и губернатора-варяга.

Уральцы на акции протеста в -30

«Дважды обращался к губернатору в соцсетях по поводу нечищеных дорог, у нас уже две недели лежит снег, они мне там пишут: – вывезли 35 КамАЗов, 46 грейдеров, но снега меньше не становится. И понятно, что в отсутствие политической конкуренции эти отписки будут продолжаться», – рассказал «Новому Дню» один из пришедших. Мужчина просто хочет, чтобы рядом с его домом было чисто. Сегодня наш постоянный читатель прислал нам авторскую колонку, посвященную той же проблеме.

Медик из 354-го военного госпиталя пожаловался, что пять месяцев работал с ковидниками, но не получил положенных выплат. А ведь именно за этим президент Путин поручил особенно внимательно следить губернаторам. Отметим, что свердловские медики неоднократно жаловались на перебои с выплатами за особые условия работы с начала пандемии коронавируса. Например, в апреле такие проблемы возникли на станции скорой помощи в Екатеринбурге, в июле о снижении заработной платы рассказывали санитарки и медсестры больницы в Нижней Салде, в Ачите медики получили коронавирусные надбавки только после вмешательства прокуратуры.

Еще одна острая проблема в регионе – безработица. Напомним, в 2020 году число безработных на пике в шесть раз превышало допандемийный показатель, в декабре безработных в регионе было более 114 тысяч человек. «Никогда не ходил на митинги, а тут пошел, – поделился один из них. – В ноябре потерял работу, встал на учет в службу занятости. Щедрое государство назначило мне пособие 1650 рублей в месяц – и ни в чем себе не отказывай. Притом что квартплата – 6,5 тысяч, на иждивении – малолетний ребенок, живи, как хочешь!»

Еще одну часть протестующих составили те, кому не по душе лично губернатор Куйвашев, потому что он – варяг. «Нам нужен новый губернатор, потому что этот человек качает все из нашей области! В Москву все тянет! И остальные города это понимают. Так больше продолжаться не может! Кого ни спрошу – никто его не выбирал! Нашими регионами должны управлять местные люди, а не посторонние», – уверен участник акции, приехавший на велосипеде.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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