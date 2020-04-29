В Екатеринбурге 240 работников скорой собираются жаловаться в прокуратуру на условия труда во время пандемии (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге продолжает развиваться история с сотрудниками службы скорой медицинской помощи, которые накануне пожаловались на низкую зарплату и недостаток мер защиты самих медиков от коронавируса. Сегодня медработники заявили, что подготовили обращение в прокуратуру, под которым оставили свои подписи 240 человек. Подробности – в нашем материале.

Сотрудники скорой недовольны зарплатой

Встреча журналистов и недовольных медиков состоялась в 7 утра на территории СМП № 8. В первую очередь члены инициативной группы акцентировали внимание на доплатах, которые пообещал президент РФ Владимир Путин. С их слов, нагрузка на подстанции увеличилась вдвое после того, как 15-я и 7-я станции стали специализироваться на пациентах с подозрением на Covid-19. Фельдшеры и врачи других подстанций Екатеринбурга считают, что им также могут попадаться больные коронавирусом. Поэтому медики хотят получать надбавки за риск заболеть за все отработанные часы в сменах, а не только за проведенное с зараженным время на вызове. «Они с губернатором почему-то решили: надо за все вызовы по подозрениям на коронавирус для бригад, которые не являются работниками 15-й и 7-й подстанций, сделать почасовую оплату. Мы не понимаем – что это значит. Получается так, что одному заплатили 3 тысячи, другому заплатили 5 тысяч, а кому-то 880 рублей», – недоумевает одна из врачей скорой помощи.

Медики говорят, что этот вопрос они пытались обсудить с главным врачом скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорем Пушкаревым, но тот якобы не идет на контакт. В ответ на это заявление руководитель ответил, что в его адрес обращений не поступало. О ситуации он узнал из СМИ.

«Я читал выдержки из этого обращения медработников. Там написано, что им якобы за апрель не заплатят, раз выделили две подстанции, – это тоже не правильно. Мы пытались разъяснить нашим сотрудникам, что есть два постановления правительства РФ по оплатам за апрель – № 415 и № 484, где полностью разложены все категории медработников, в том числе скорой медпомощи, кому положены выплаты и за что. Но за апрель месяц зарплату дают в мае. Поэтому мы сейчас полностью считаем, обрабатываем все вызова из 1 200 в сутки и берем на учет, где было хоть слово Covid, хоть подозрение на контактного. Ни один сотрудник скорой помощи обделен не будет», – заверил он.

Также инициативная группа пожаловалась на недостаточные меры по защите медиков от коронавируса. У выезжающих бригад 15-й и 7-й подстанций есть респираторы и костюмы повышенной защиты, а у работников других СМП города маски, перчатки и одноразовые комбинезоны.

«Наш костюм считается одноразовым, главный врач говорит, что он одноразовый. А сколько мы им пользуемся? С утра и до утра – сутки! Мы обрабатываем костюм после каждого больного с температурой, с ОРВИ, с пневмонией. Обработали костюм, положили и надеваем на следующий вызов. А водители вообще не защищены – у них просто хирургический халат. Это никакой вообще защиты. Получается, что мы не защищены. Эти маски не имеют никакой функции, не играют никакой роли», – сетуют медики.

Они также дополнили, что всего на бригаду выдается несколько экземпляров защитных костюмов: по одному на врача и фельдшеров. Кроме того, бывают случаи, когда после прошлого вызова нужно сразу прибыть на другой адрес, а комбинезоны все израсходованы. Из-за этого медикам приходится возвращаться на подстанцию, чтобы получить новый комплект, что сказывается на времени прибытия бригады к больному.

На это Игорь Пушкарев сказал, что все меры по защите медперсонала скорой помощи применены с перевыполнением норматива. «Если бригада выезжает не на Covid-19, не на контактного, а на любую респираторную патологию – ОРВИ, пневмонии, – средствами индивидуальной защиты являются маска, защитные очки и перчатки. Мы пошли еще дальше. Из-за спонсорской помощи нам выдали защитные одноразовые костюмы. И для того чтобы защитить другие бригады, которые не работают на Covid-19, – мы выдали эти костюмы. И сказали: «Надевайте, когда вы едете на простое ОРВИ, но это сверх норматива», – добавил главный врач Службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

В конце беседы с журналистами медики заявили, что подготовили коллективное обращение в прокуратуру, под которым подписались 240 человек. Но пока письмо в надзорное ведомство не передали.

Напомним, на этой неделе сотрудники службы скорой медицинской помощи в Екатеринбурге распространили по редакциям местных СМИ и городских пабликов текст с жалобой на условия труда во время пандемии. В оперштабе на это ответили, что всем, кто оказывает медпомощь пациентам с Covid-19, будут платить дополнительно.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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