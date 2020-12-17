Путин обещал разобраться с губернаторами, которые забыли о ковидных надбавках медикам

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с жалобами от медиков, не получивших «коронавирусные» надбавки. Подобные сообщения поступали в федеральный кол-центр из нескольких городов России, в том числе из Качканара. Также были жалобы от пациентов из Рязанской области, которые вынуждены покупать лекарства от коронавируса за свой счет.

«Я хочу сказать следующее. Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые не решены и связаны с закупкой СИЗов и подготовкой медучреждений, и 5 млрд выделили на то, чтоб бесплатно давать людям препараты которые лечатся на дому. Знаю, что в Рязанскую область деньги перечислены. Почему там не дают лекарства, будем разбираться. […] Конечно, мы будем выяснять, где эти деньги. Некоторые губернаторы, в том числе из тех, кого вы перечислили, докладывают, что у них все в порядке. Но судя по всему, это вопросы не единичные, а общего характера. Посмотрим, что можно сделать», – заявил Владимир Путин на пресс-конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

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