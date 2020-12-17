Качканарские медики, пожаловавшие Путину, получат «коронавирусные» выплаты в понедельник

Свердловские власти уже начали перечислять деньги на счет качканарской больницы, медики которой пожаловались на отсутствие коронавирусных надбавок к зарплате. Напомним, вопрос о недоплате прозвучал сегодня во время пресс-конференции президента Владимира Путина. После этого областной минздрав начал экстренную проверку в Качканаре. По данным оперштаба, была выявлена задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦГБ.

«Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник», – прокомментировал оперштаб. Там же добавили, что на месте будет работать комиссия минздрава во главе с заместителем министра Иреной Базите.

Отметим, в самой больнице «Новому Дню» сегодня сообщили, что главврач не получал никаких жалоб от врачей и сотрудников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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