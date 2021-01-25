Медики из Нижнего Тагила пожаловались, что не получают региональные «ковидные» выплаты

Медики реабилитационного центра имени Тетюхина в Нижнем Тагиле пожаловались, что не получают положенные им региональные надбавки за работу с больными коронавирусом в «красной зоне». Обращение коллектива направлено губернатору Евгению Куйвашеву.

О ситуации в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле рассказал на своей странице в фейсбуке депутат Госдумы Алексей Балыбердин, который встречался с генеральным директором учреждения Алексеем Щелкуновым. По словам депутата, медики центра написали открытое письмо о нарушении своих трудовых прав. Они не получают «ковидные» выплаты из бюджета Свердловской области, хотя работают в «красной зоне» с больными коронавирусом. Депутат обещал подготовить обращение к губернатору Евгению Куйвашеву.

«Новый День» направил запрос о ситуации в Нижнем Тагиле в региональный оперштаб. Ответ опубликуем, когда он появится.

Напомним, в декабре на отсутствие коронавирусных выплат жаловались медики еще одной свердловской больницы – в Качканаре. Вопрос об отсутствии надбавок прозвучал на пресс-конференции президента России Путина. После этого областной минздрав начал экстренную проверку в Качканаре. Была выявлена задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦГБ. Почти сразу после пресс-конференции деньги врачам перечислили.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

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