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Пятница, 12 марта 2021, 16:21 мск

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Свердловские медики жалуются, что второй месяц не получают «ковидные» выплаты

Врачи пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, что уже два месяца не могут получить положенные им доплаты за работу в «красной зоне» с больными коронавирусом. Заминки объясняют изменением нормативно-правовой базы.

На то, что не могут получить деньги уже два месяца, врачи сообщили губернатору в инстаграме. Евгений Куйвашев объяснил это тем, что вместо ранее действовавшего указа, закрепляющего стимулирующие выплаты, с февраля был принят новый нормативно-правовой акт – постановление правительства № 52ПП.

«Но, как и ранее, списки на выплаты формируют наши медучреждения, затем минздравом и минфином они отрабатываются. Какие-то заминки, связанные с корректировкой нормативной базы, могут быть», – прокомментировал губернатор.

Напомним, ранее на задержку «ковидных» выплат жаловались врачи из Нижнего Тагила. А медики из Качканара даже сообщали об этой проблеме президенту России Владимиру Путину. Вопрос тогда решили в течение дня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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