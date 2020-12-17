Полчаса на реакцию: свердловский минздрав ответил на жалобы качканарских медиков Путину

Полчаса потребовалось свердловскому минздраву, чтобы отреагировать на жалобу, которая прозвучала сегодня на пресс-конференции с президентом. «Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как «ковидный» госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным Covid-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять», – прокомментировал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Как сообщал «Новый День», президенту о том, что медики жалуются на отсутствие коронавирусных доплат, рассказала волонтер. В числе прочих городов она упомянула Качканар. «Я хочу сказать следующее. Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на те вопросы, которые не решены и связаны с закупкой СИЗов и подготовкой медучреждений, и 5 млрд выделили на то, чтоб бесплатно давать людям препараты которые лечатся на дому. Знаю, что в Рязанскую область деньги перечислены. Почему там не дают лекарства, будем разбираться. […] Конечно, мы будем выяснять, где эти деньги. Некоторые губернаторы, в том числе из тех, кого вы перечислили, докладывают, что у них все в порядке. Но судя по всему, это вопросы не единичные, а общего характера. Посмотрим, что можно сделать», – заявил Владимир Путин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

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