Следователи заявили о проверке после жалобы качканарских медиков Путину

Следователи организовали проверку сообщения о недополучении медработниками Качканара коронавирусных выплат. Об этом только что сообщили в СУ СК по Свердловской области. «Сегодня во время проведения большой пресс-конференции Владимира Путина прозвучал вопрос, поступивший на горячую линию кол-центра, о том, что медицинские работники в городе Качканаре Свердловской области не получили надбавки за работу с пациентами, зараженными коронавирусом (Covid-19). По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области незамедлительно организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль руководством регионального СК России», – отметили там.

Добавим, на считанные минуты следователей с заявлением опередил свердловский минздрав. «Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как ковидный госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным Covid-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять», – сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Вопрос о невыплатах медикам задала волонтер, она перечислила несколько городов, откуда поступали жалобы, в том числе Качканар. Путин пообещал разобраться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.12.20

Полчаса на реакцию: свердловский минздрав ответил на жалобы качканарских медиков Путину. / Путин обещал разобраться с губернаторами, которые забыли о ковидных надбавках медикам. / Пациентам больницы № 14 на Уралмаше больше не придется ожидать своей очереди, стоя на ногах. Читать дальше

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