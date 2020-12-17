ЦГБ Качканара о жалобе Путину: медики к главврачу не обращались

Администрация центральной городской больницы Качканара не получала никаких жалоб от персонала по поводу отсутствия коронавирусных доплат. Об этом «Новому Дню» сообщила пресс-секретарь ЦГБ Ирина Рябинина. По ее словам, о дополнительных проверках в медучреждении, по крайней мере, на данный момент, ей неизвестно.

«Я не смогу дать комментарий, только могу отметить, что у нас в больнице нет «красной зоны». В администрацию больницы и главврачу от медиков и сотрудников таких жалоб не поступало. Если бы знали [об этом], сразу бы разбирались на месте», – отметила собеседница агентства.

Сегодня на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучала информация о недовольстве медиков, которые не получают коронавирусные выплаты. Такая ситуация сложилась в нескольких городах, сообщила волонтер кол-центра, назвав в том числе Качканар. Президент пообещал выяснить, куда делись деньги. Реакция свердловских ведомств последовала незамедлительно. Спустя полчаса, после того, как вопрос о Качканаре прозвучал в ТВ-эфире, глава областного минздрава Андрей Карлов сделал заявление: «Министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как «ковидный» госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным Covid-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять». Еще через несколько минут областной следственный комитет объявил о начале доследственной проверки.

Качканар, Валентина Ярославцева

Качканар. Другие новости 17.12.20

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