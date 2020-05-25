Прокуратура добилась «коронавирусных» выплат для сотрудников больницы

Только после вмешательства прокуратуры сотрудники Ачитской ЦРБ получили положенные им выплаты.Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, проверка была проведена после сообщений в СМИ.

Выяснилось, что в нарушение постановления Правительства РФ от 12.04.2020 № 484 выплаты за апрель не получили водитель дневного стационара, фактически выполнявший функции водителя скорой медицинской помощи, и фельдшер медицинского учреждения. Оба сотрудника участвовали в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры обоим сотрудникам выплачены положенные им денежные средства на общую сумму свыше 61,9 тысяч рублей. Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обрушился с жесткой критикой на правительство РФ из-за бюрократической неразберихи с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом. На совещании с членами кабинета министров, глава государства заявил, что деньги уже давно были бы доведены до получателей, если бы кабмин четко и понятно прописал принципы их начисления. «Все расчёты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако, по моей информации, к концу прошлой рабочей недели деньги получили далеко не все, кому они были положены», – констатировал Путин, и подчеркнул, что это стало следствием недоработки правительства РФ.

Ачит, Елена Владимирова

Ачит. Другие новости 25.05.20

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