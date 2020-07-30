Работники больницы в Верхней Салде пожаловались на снижение зарплат в разгар пандемии

Работники центральной городской больницы Верхней Салды пожаловались на несправедливость. С начала пандемии коронавируса они не получают стимулирующих выплат за работу в особых условиях, а зарплата младшего и технического персонала в июне упала почти в два раза. При этом больница чуть ли не ежедневно принимает пациентов с признаками пневмонии и направляет их на лечение в Нижний Тагил, где у части больных уже подтвердился Covid-19.

Коллектив приемного отделения больницы обратился в редакцию РИА «Новый День» с просьбой о помощи. Одна из работниц, попросившая не называть ее имени, рассказала, что заведующая терапевтическим отделением намеренно не заполняет карты при осмотре пациентов с пневмонией. Эти медкарты служат основанием для назначения стимулирующих выплат медработникам, которые сопровождали пациента. На все вопросы сотрудниц заведующая утверждает, что в ЦГБ нет денег на выплаты. В итоге медсестры стали вести дублирующий журнал, чтобы иметь доказательства работы с пневмонией. За время пандемии только трем сотрудникам – медсестре приемного покоя, врачу-терапевту и рентгенологу – один раз, в июне, выплатили от 10 до 15 тысяч рублей. Санитарки и уборщицы, которые работали с ними в одной смене и также контактировали с больными, не получили ничего.

Главврач больницы Дмитрий Глушков в беседе с «Новым Днем» опроверг обвинения в невыплате компенсаций за риск контакта с пневмонией и Covid-19. «Это все вранье и клевета. Мне дико слышать, что вам кто-то пожаловался. Я не раз проводил личные беседы с коллективом для разъяснений указа губернатора № 162 и приказов минздрава, сотрудники подразделений подписывались [что участвовали в собраниях]. Были письменные вопросы, по ним тоже давались объяснения. В нашей больнице не ведется прием и лечение больных с пневмонией. Если на осмотре у пациента выявляется пневмония, он направляется в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. Сотрудники, кто контактировал с таким больным, включаются в протокол. Если диагноз «пневмония» подтверждается (уже в Нижнем Тагиле, – прим. ред.), они получают положенные стимулирующие доплаты. Это находится на моем контроле и на контроле минздрава области», – прокомментировал главврач. Дмитрий Глушков также заявил, что недовольные медработники могут обратиться к нему лично с вопросами, и он дополнительно разъяснит указы о назначении стимулирующих выплат.

Младший и технический персонал также пожаловался на необъяснимое снижение зарплаты в прошлом месяце. Такая проблема в ЦГБ уже была – в прошлом году медсестры и санитарки рассказывали, что получают нищенскую оплату труда. После выхода сюжета РИА «Новый День» в больнице побывали представители областного минздрава с проверкой. Зарплата санитарок была увеличена до положенных 36 тысяч рублей. Но в июне этого года у нескольких сотрудниц заработок уменьшился почти вдвое. В расчетных листах по зарплате исчезла строка «стимулирующие выплаты по дорожной карте». К примеру, у младшей медсестры по уходу за больными июньская зарплата составила 12 500 рублей и аванс 5 700 рублей. Санитарка, работающая в реанимации, в мае и июне получила только 20 и 28 тысяч рублей соответственно.

Получить оперативный комментарий главврача о причинах снижения заработной платы сотрудников в июне не удалось. На повторные звонки корреспондента РИА «Новый День» Дмитрий Глушков не ответил.

Екатеринбург, Верхняя Салда, Валентина Ярославцева

Екатеринбург, Верхняя Салда. Другие новости 30.07.20

Куйвашев сделал Цветкова своим советником по поглощению горздрава. Сколько получают на такой должности?. / С завтрашнего дня кандидаты в заксо могут начать агитацию. / Благотворительный фонд РМК купит жилье для пострадавших от паводка в Нижних Сергах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»