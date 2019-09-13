«Мы получаем прожиточный минимум», – медики из Верхней Салды жалуются на нищенские зарплаты (ФОТО, ВИДЕО)

Очередная группа медиков устала терпеть низкие зарплаты за свой труд. В редакцию «Нового Дня» обратился персонал центральной городской больницы Верхней Салды. Сотрудники сообщили, что с появлением нового главврача их заработок сильно упал, так как практически не выплачиваются стимулирующие. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы лично пообщаться с работниками и руководителем ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ». На следующий день после визита нашей съемочной группы и после официального обращения агентства в адрес вице-губернатора в больнице побывала комиссия минздрава. Подробности – в материале «Нового Дня».

Медики жалуются на нищенские зарплаты

Встреча с медперсоналом центральной городской больницы Верхней Салды состоялась возле приемного покоя. Пообщаться на камеру решились 12 человек: это уборщицы, санитарки и медсестры из терапевтического и хирургического отделений. В рабочее время они вышли рассказать, чем недовольны. Со слов медперсонала, проблемы появились в начале 2019 года с появлением нового руководителя Дмитрия Глушкова, который занял пост исполняющего обязанности главного врача в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ». «Нам с января месяца не платят дорожные стимулирующие выплаты, которые должны быть в рамках майских указов президента. Раньше мы получали 30 тысяч рублей. С приходом нового главного врача мы перестали их получать. На данный момент у меня в квитке 5 700 рублей был аванс, 6 500 рублей зарплата», – сетует младшая медсестра Наталья Шабаршина.

Санитарки и уборщицы рассказывают: они зарабатывают в среднем по 12 тысяч рублей. Чуть больше получают медсестры. В начале года медперсоналу пообещали, что проблема с финансированием стимулирующих выплат будет решена в течение трех месяцев, но этого не произошло. «Обращались в министерство здравоохранения. Там написали, что наша средняя зарплата составляет 30-35 тысяч рублей. Таких зарплат у нас нет. После прокурорской проверки нам стимулирующие выплаты выплачивали один месяц. В этом месяце их опять нет», – рассказывают сотрудники больницы.

Работники пытались выйти на диалог с руководством больницы, рассказав, что недовольны низкими зарплатами. Но никаких результатов коллективное собрание не принесло. Сейчас медики опасаются проблем с руководством из-за того, что они обратились в СМИ. «Именно главврач нам ничего не говорил, но, как нам сказали люди, которые общались с ним, сказали, что всех, кто будет на этом собрании, – уволят».

Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» Дмитрий Глушков отрицает, что угрожал своим работникам уволить их за общение с журналистами. А о стимулирующих выплатах он и вовсе отказался говорить. «Я не буду ничего комментировать. Вся информация – она изложена в министерстве здравоохранения. Никакую информацию я вам не дам. Это не с приходом меня. Я при камере говорить ничего не буду. Все отчеты я предоставляю в министерство здравоохранения. Я никому не угрожаю, не угрожал и угрожать не буду. Моя позиция – сделать как можно лучше здесь и во всем», – заявил он.

Редакция «Нового Дня» направила запрос на имя заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, чтобы понять, знают ли о данной проблеме региональные власти. «В министерство здравоохранения по данному конкретному вопросу не поступало жалоб от младших и средних медицинских работников Верхнесалдинской ЦГБ. Благодарю журналистов за предоставленную информацию. Сегодня сформирована и выехала на место комиссия, которая проведет встречи с коллективом и главным врачом, проверит финансово-хозяйственную деятельность больницы, объективность начисления заработной платы. Кроме того, в начале новой недели в Верхнюю Салду планируют осуществить выезд представители ОНФ», – ответили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сегодня с журналистом «Нового Дня» связался исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» Дмитрий Глушков, и рассказал о предварительных итогах работы выездной комиссии. «Провели рабочее совещание. Выявили некоторые моменты в оплате труда. Мы переделываем положение в оплате труда, вносим корректировки с последующим перерасчетом. До четверга возместим младшему медперсоналу то, что было не выплачено», – сообщил он.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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