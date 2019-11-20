В заксо вспомнили о санитарках, которые моют полы за 11 тысяч в месяц

Депутатов заксо заинтересовало количество санитарок свердловских медучреждений, которых перевели в технички и уборщицы с сокращением зарплаты порой до 11 тысяч рублей в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой об этом спросила депутат Ирина Трескова. и.о. главы минздрава Екатерина Есина ответила, что, скорее всего, речь идет о персонале, который не выполнял никаких медицинских функций, а только технические – такие как мытье полов.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков заметил, что если эти сотрудницы остаются в штате больниц, то уровень их зарплат все равно снижает средний уровень доходов медработников. «Или их вывели из штата?» – поинтересовался он.

По словам и.о. министра, все эти сотрудники остаются в штате учреждений, но майские указы по определенному уровню зарплат на технический персонал не распространяются.

Депутат Сергей Никонов попросил у министерства справку, какое количество санитарок из его избирательного округа (Качканар) за последний год стали техничками. Есина пообещала предоставить эти сведения.

Единоросс из Нижнего Тагила Владимир Радаев напомнил Есиной, что совсем недавно президент Владимир Путин говорил с вице-премьером Татьяной Голиковой о провале программы развития первичного уровня здравоохранения. «Путин велел вернуть санитарок. Вы что, Путина не читаете? Почему они у вас полы моют?» – возмутился депутат.

Спикер Людмила Бабушкина успокоила депутатов, обещав, что эта проблема будет подробно рассмотрена профильной рабочей группой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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