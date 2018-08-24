На Урале больницу заставили вернуть на работу медсестру, которую уволили за отказ работать уборщицей

В Свердловской области младшая медсестра добилась восстановления на работе после того, как ее уволили из-за отказа работать уборщицей.

В Байкаловской центральной районной больнице провели «оптимизацию» – персонал младших медсестер по уходу за больными в детском отделении перевели в штат уборщиц и оформили на 0,75 ставки. Сотрудница больницы отказалась работать по таким правилам, после чего ее уволили. По итогам прокурорской проверки по соблюдению трудового законодательства начались суды. Прокурор настаивал, что увольнение было незаконно, так как должность сотрудницы поменяли без изменения организационных или технологических условий труда, была нарушена процедура увольнения. Первая инстанция отказалась восстанавливать женщину в должности младшей медсестры, однако в Свердловском облсуде по итогам рассмотрения апелляции такое решение отменили. Женщина продолжит работать, причем в прежнем статусе. Судебный акт, как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, вступил в законную силу.

Добавим, по всей России уже несколько лет больницы занимаются такой же оптимизацией. Младший персонал (младшие медсестры, санитарки) переводятся в штат уборщиц. Это позволяет медучреждениям экономить – сотрудники лишаются положенных медработникам льгот и надбавок, а учреждения таким нехитрым путем повышают показатели по «майским указам».

При этом младший медперсонал – младшие медсестры или санитарки – проходят минимальное обучение, они не проводят никаких медицинских манипуляций с больными, но могут помогать. «Младшая медсестра может, например, помыть больного. Санитарка разводит дезрастворы. А уборщицы – они просто моют полы. Считается, что у них разрешений на любые манипуляции с больными нет. Да и зачем им мыть больного, если им за это не платят?", – рассказала врач одной из больниц. После того, как младший персонал переводят в уборщицы, обычно в стационарах оставляют одну-двух санитарок – чтобы она могла обрабатывать инструменты дезраствором. «В детском отделении работает обычно одна младшая сестра, которая помогает детям. Если и ее нет – то детей моют мамочки – женщины, которые лежат в палате со своим ребенком, они же помогают отказникам и другим», – пояснили корреспонденту РИА «Новый День» сложившуюся практику.

Екатеринбург, служба информации

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