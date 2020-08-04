Креков пообещал разобраться с жалобами медиков о невыплате «коронавирусных» компенсаций

Вице-губернатор Павел Креков пообещал разобраться в претензиях медицинских работников, которые жалуются на неполучение стимулирующих выплат за риск заражения коронавирусом. Речь в частности идет о сотрудниках центральной городской больницы в Верхней Салде, о которых рассказывал «Новый День». По словам Крекова, он узнал о сложившейся в медучреждении ситуации недавно.

«Если выплаты любые не будут выплачены – разберемся. Но никаких перебоев с поступлением средств из бюджета нет – ни на федеральном, ни на региональном уровне. Причин может быть две. Первая – недоработки учреждения. Если такие есть, то у этих недоработок есть фамилии и должности, мы разберемся. Бывает иногда и другое. В двадцати процентах мы обнаруживаем, что люди не знают, кому должны быть выплаты сделаны. Они выплачиваются тем, кто имеет непосредственное отношение к ковид-инфекции. Иногда обращаются из учреждений, которые к ковиду не имеют отношения, например, из стоматологий. Но бывают и справедливые претензии», – сообщил областной чиновник на брифинге оперативного штаба.

Добавим, что главврач верхнесалдинской ЦГБ Дмитрий Глушков в беседе с «Новым Днем» отрицал жалобы коллектива, настаивая на том, что больница не занимается лечением пациентов с пневмонией (входят в группу риска по Covid-19). Но сотрудники приемного отделения уверены, что могут доказать свою правоту, в том числе и документально. Стоит отметить, что в прошлом году в больнице уже были перебои с зарплатами – тогда в ЦГБ с проверкой выезжала комиссия областного минздрава.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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