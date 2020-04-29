Игорь Пушкарев о жалобе работников скорой: «Могу я сказать, как не главврач? Я их поддерживаю, правительство должно было сделать выплаты всем»

Главный врач екатеринбургской станции скорой помощи Игорь Пушкарев дал интервью «Новому Дню», в котором ответил на вопросы о жалобе своих подчиненных в СМИ, рассказал, сколько скоровиков заразились коронавирусом и почему у «ковидных» больниц очереди из машин скорой помощи.

– Игорь Борисович, почему возникли жалобы у ваших сотрудников и они пошли в СМИ?

– Лично ко мне как к руководителю обращений не было. У меня работает 1 870 человек. По мои данным, под письмом в СМИ подписались 70 человек. Все с подстанций, которые не работают с Covid-19. При этом за март проведены выплаты всем медработникам в полном объеме за работу с пациентами коронавирусом или контактными, вне зависимости от того, на какой подстанции они работают. Это более 700 человек. Мы выбирали каждый вызов, где есть хотя бы намек на новую инфекцию. Это титанический труд. Мы пытались разъяснить нашим сотрудникам, что есть два постановления правительства РФ по оплатам за апрель – № 415 и № 484, где полностью разложены все категории медработников, в том числе скорой медпомощи, кому положены выплаты и за что. Разъяснения от властей по начислению пока не поступило. Но за апрель, наверно, как и вы, мы зарплату получаем в мае. Поэтому мы сейчас полностью все считаем – обрабатываем все вызовы из 1 200 в сутки и берем на учет те, где есть хотя бы подозрение на контактного. Ни один сотрудник скорой помощи обделен не будет. Могу я сказать свое мнение? Не как главный врач? Я поддерживаю, что правительству РФ надо было выплаты сделать всем. Но, к сожалению, есть нормативные документы.

– Что-то можно с этим сделать, в правительство обратиться?

– От Ассоциации руководителей скорой медицинской помощи, вице-президентом которой я являюсь, мы направили предложение в Минздрав РФ, чтобы сделали нормативные документы, как сказал президент – а что он сказал? Он не ограничивал – Covid-19 или нет. Он сказал – доплаты всем работникам скорой. И это будет справедливо по отношению ко всем. Хотя не очень справедливо по отношению к тем, кто работает именно с Covid-19. По ним должны дополнительные меры. Но вы, наверно, видели, что вчера [мэр Екатеринбурга Александр] Высокинский принял решение повысить им оклад на 25%. И еще я хочу сказать слова благодарности министру здравоохранения – когда говорили кормить бесплатно работников скорой, говорили, что будут кормить только те бригады, которые с Covid-19 работают. Министр наш – Цветков – настоял, чтобы кормили всех. 1 675 обедов, завтраков и ужинов каждые сутки. А они про это не говорят. Да, может, есть наша недоработка, мы до каждого не донесли всю нормативку, я готов выйти к любому. Но обращений даже не было к главврачу.

– Помимо надбавок, сотрудники еще рассказывают о том, что им не хватает средств защиты – два костюма на всю смену.

– Вы посмотрели приказ минздрава? На вызов по Covid-19 мы обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты повышенного уровня, второй категории. 15-я и 7-я подстанции (они определены для работы с вызовами, связанными с коронавирусной инфекцией нового типа, – прим. ред.) имеют костюмы с респираторами, костюмы инфекциониста. Что до других подстанций – если бригада СМП выезжает не на Covid-19, не на контактного, а на ОРВИ или пневмонию, то защитой являются маска, специальные очки и перчатки. Но мы пошли еще дальше и на спонсорскую помощь, которую предоставили промышленники и предприниматели, выдали защитные костюмы. Сказали: «Ребята, пожалуйста, надевайте, когда идете на ОРВИ». Но это сверхнормативка. И когда мои сотрудники говорят, что по размеру не подходят… не будет физических сил, чтобы на каждого сотрудника из 1 870 человек подогнать. И это на простое банальное ОРВИ! Я тоже хочу в строю оставить максимальное количество сотрудников – поэтому выдали сверх норматива. В том числе водителям, которые на адрес не входят. У него нет контакта с пациентом. Он в маске, перчатках, хирургическом халате.

– Но претензии в том, что они один костюм используют всю смену. И выезжая на ОРВИ, они не могут знать, что потом не выяснится, что это коронавирус.

– Вы сами в это верите? Бригада приехала – и в костюме ходит по подстанции? Три вызова бригада может без заезда на подстанцию взять. Потом она приезжает пополнить ящик, сходить в туалет. С 12 до двух мы обязаны покормить каждую бригаду. Вы думаете, они в костюмах кушают? Они снимают и утилизируют их. А обрабатывают эти костюмы (между вызовами, – прим. ред.), чтобы не тащить заразу. Если клиника не может обработать, то бригада сама должна это сделать – все в соответствии с санитарными правилами.

– Сколько времени проходит с того момента, как выясняется, было это ОРВИ или коронавирус?

– У нас поступают подтверждения – Covid-19 или не Covid-19 – от 6 часов до двух суток. Если выясняется, что коронавирус, все идут на внеочередной анализ и на изоляцию до результата. Я понимаю своих сотрудников, они боятся, но мы сделали все, чтобы инфекция не попала на подстанции. У меня сотрудники раз в неделю проходят тестирование – на ССМП три зарегистрированных случая. А в месяц знаете, сколько вызовов? 33 тысячи. Из них 20% по ОРВИ. Если б было так, как говорите вы, половина скорой бы уже не работала, а лежала с коронавирусом.

– Количество вызовов как-то изменилось?

– У нас было 1 300 вызовов, так и осталось. Стало больше только «ковидных». Количество «обычных» вызовов уменьшилось на 17%.

– А почему очереди были на прием в больницу № 24, куда принимают пациентов с коронавирусом? Идет такой поток больных?

– Из-за обработки машин. Явного огромного наплыва – этого не было. Часть машин сдали пациентов – пошли на обработку – часть стояли на сдачу. В 24-й раньше был один приемник, сейчас работает два, они просто не могут за раз семь машин обработать. Но мы учимся.

– Чему научились?

– Раз в три дня с Москвой на связи. Берем весь их опыт. Первое – выделить на Covid-19 отдельные подстанции. Сначала было предложение по бригаде на каждой из 13 подстанций выделить. Это все равно бы был занос. Мы приняли решение сделать, как москвичи, – отдельные подстанции с дополнительным санэпидрежимом и усиленными средствами индивидуальной защиты. Второе – было предложение обклеивать кабины, чтобы медики с ней вообще не соприкасались. Но мы выдали водителям СИЗ. У нас каждый день проходит осмотр – и медперсонала, и водителей. С температурой и любыми симптомами до смены не допускаем. Третье – взяли опыт Москвы и Санкт-Петербурга по маршрутизации. Сегодня, например, острые инфаркты миокарда даже с подозрением на ОРВИ идут в Верхнюю Пышму, а раньше везли в 33-ю, в кардиокорпус, в ОКБ. Травматологические больницы есть чистые, а есть, куда везут с намеками на ОРВИ. Есть чисто «ковидные» госпитали.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Владислав Тринько

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