В горздраве прокомментировали обращение сотрудников скорой

В управлении здравоохранения Екатеринбурга прокомментировали обращение сотрудников станции скорой медицинской помощи, которые пожаловались на недостаток средств индивидуальной защиты и на то, что выплаты за работу с коронавирусными пациентами, обещанные всем работникам СМП, по факту получают только медики двух подстанций. В горздраве подтвердили, что «в существующей эпидемической ситуации выделены две подстанции для работы с данной категорией пациентов». Это подстанции № 7 и № 15. «В случае обслуживания подобного пациента (контактного или с подтвержденным диагнозом Covid-19) любой другой бригадой эта работа учитывается при назначении выплат», – сказали в горздраве.

Там уточнили, что выплаты сотрудникам скорой помощи за март «ведутся в строгом соответствии с нормативной документацией» – то есть за фактически отработанное время и только тем, кто непосредственно оказывает медицинскую помощь пациентами с Сovid-19 и контактным. «В настоящее время выплаты произведены за период 16-31 марта. За апрель ведутся расчеты в строгом соответствии с учетом выполненных вызовов. Если при приеме или обслуживании вызова выявляется информация о наличии у пациента Сovid-19 или контактов, она фиксируется в медицинской документации, и эта работа оплачивается в соответствии с принятыми нормативными актами», – уточнили там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.20

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