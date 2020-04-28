Оперштаб ответил пожаловавшимся работникам скорой: «Если есть основания, обращаться надо к руководству»

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области ответил на обращение работников станции скорой медицинской помощи, которое распространили сегодня сами сотрудники СМП по редакциям СМИ и пабликам в соцсетях. Как и в горздраве, в оперштабе ответили, что всем, кто оказывает медпомощь пациентам с Covid-19, будут платить дополнительно. «Как объяснил главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, сегодня в Екатеринбурге с Covid-19 работают две подстанции скорой помощи. Однако если любая другая бригада при исполнении служебных обязанностей столкнется с коронавирусом, это будет учтено при назначении выплат», – сказали «Новому Дню» в оперштабе.

Там также заверили, что все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты «в соответствии с временными порядками». «Одноразовые защитные комбинезоны выданы «скоровикам» для защиты при работе с пациентами с респираторными патологиями, даже не связанными с коронавирусом, сверх норматива. Все остальные обеспечены масками, перчатками, очками защитными. Напомним, по решению оепартивного штаба все средста индивидуальной защиты, производимые в Свердловской области, закупаемые или поступающие в качестве гуманитарной помощи, передаются в первую очередь медикам, в том числе в службу скорой помощи», – сказали в оперштабе, уточнив, что защитная одежда поставляется в трех размерах, а не в одном, как рассказывают работники скорой, но подгонять по фигуре их действительно нельзя.

«Кроме того, по информации, переданной в оперштаб, для сотрудников скорой вне зависимости от того, работают ли они с коронавирусом или нет, предусмотрено бесплатное питание. Безусловно, все сегодня понимают, какая нагрузка легла на плечи медицинских работников и как возросли профессиональные риски. Именно поэтому приняты решения о дополнительной поддержке медиков и прилагаются все усилия по обеспечению их безопасности. Поэтому если у сотрудников скорой есть основания для обращений в адрес руководства, нужно это сделать, чтобы все вопросы были оперативно решены и сняты», – добавили в оперштабе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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