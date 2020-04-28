Сотрудники скорой в день СМП: «У нас нет даже респираторов, а дополнительные выплаты – громкие слова»

Сотрудники службы скорой медицинской помощи в Екатеринбурге в свой профессиональный праздник (28 апреля отмечается День СМП) решили выступить с жалобой, текст которой от лица одной из работниц распространили по редакциям местных СМИ и городским пабликам в соцсетях.

Первое, на что обращают внимание сотрудники скорой, – это зарплата. «С телевизора было много громких слов о дополнительных выплатах и грантах медицинским работникам, непосредственно работающим с Covid-19, а также медработникам, которые находятся в риске заражения этой инфекцией. Как нам разъяснило начальство, денежные выплаты получат только специально отведенные подстанции СМП (это 15-я и 7-я подстанции), ибо все остальные не находятся в зоне риска заражения. Из-за таких слов руки опускаются дальше работать в таком режиме. Мы каждый день по несколько раз выезжаем на ОРВИ и пневмонии, но кто сказал, что там нет того самого Covid-19?» – говорится в послании.

Второе, на что жалуются медики со скорой, – это отсутствие нормальных средств индивидуальной защиты. «Да, нам выданы защитные комбинезоны, которые идут единого размера XXL и роста до 175 см (а теперь представьте эффективность защиты этого комбинезона на маленькой худенькой девушке или же на высоком мужчине). У нас нет респираторов, а лишь медицинские маски, которые также не защищают от инфекции. Более того, комбинезон не утилизируется после пациента, как это должно быть, а лишь обрабатывается на месте тем же сотрудником. На подстанциях нет элементарно жидкого мыла, мы пользуемся кусковым. Одноразовые бумажные полотенца есть через раз. По приказу мы надеваем те самые комбинезоны только на температуру, но разве всегда при вызове СМП люди говорят о температуре, или же катаральных явлениях на фоне, если у них болит живот или же поднялось давление? Мы едем на вызов, не зная об этом... У каждого из нас есть свои семьи, дети, мамы, бабушки. Мы не хотим подвергать угрозе состояние их и своего здоровья», – говорится в письме.

«Новый День» обратился в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и в управление здравоохранения Екатеринбурга с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы будут опубликованы, как только редакция будет располагать ими.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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