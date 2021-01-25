Почему Екатеринбургу так не везет с уборкой улиц – колонка читателя

Вторая ветка метро и вечно нечищеные улицы – пожалуй, это два самых важнейших вопроса в существовании современного Екатеринбурга. Покоя они не дают жителям ни зимой, ни летом. Очередным поводом для размышлений о том, почему в третьей столице России после снегопада нельзя своевременно и качественно почистить улицы, стала непогода, наступившая на прошлой неделе. Ее последствия до сих пор ощущают на себе и автомобилисты, борющиеся с колейностью даже на главных улицах Екатеринбурга, и пешеходы. А еще протестующие, которые вышли в субботу на митинг против задержания Навального. Что не так с уборкой и почему Екатеринбургу так не везет с этим – в колонке читателя РИА «Новый День» Александра Ханина.

«Субботний митинг четко показал одну простую вещь. Снег в Екатеринбурге толком не убирают. Неудобно убегать, неудобно догонять. Перед ОМОНом стыдно и перед Читой.

Главка первая

Люди интересуются: почему каждый раз, как приходит новый мэр, с уборкой становится хуже?

Отвечаю: дело в специфике организации процесса и необходимости «заходить в город» командой (!).

Мой опыт глубокого погружения в управление муниципалитетом в двух разных регионах выдаёт одинаковую модель проблемы.

Человек, который на самом деле отвечает за уборку улиц, которому снятся машино-часы и ГСМ, никогда не был любимчиком главы города. Это такой вредный больной. У которого то понос, то золотуха, то поломки, то у дворников Ураза-байрам. У которого пережитый без жалоб день был один раз, давно и в пятом классе. Ему выделяют деньги и помощь исключительно по принуждению, со вздохом, морщась. В управлении городом есть вещи, на которые тратить деньги легко и приятно. Они масштабны, эффектны, красивы. За них дают грамоты и вешают твой портрет в школах рядом с Максимом Горьким. А есть уборка улиц, бездонная черная дыра, в которой гинут безвозвратно города, бордюры, люди, кони, грейдеры, метлы, репутация, миллионы тонн топлива и бионорда. При этом лучше становится только тогда, когда глава города одной рукой держит ответственного за процесс за горло, а второй непрерывно листает и согласовывает сметы, думая о том, кого бы назначить виноватым.

Глава ушёл, причастные расслабились. Раз.

Главка вторая

Отвлечемся от несчастной судьбы, послушаем, что говорят в гугл-мит на уроке математики.

Для города износ уборочной техники на 70% – это отправная точка. Если не обновлять парк каждый год, она в таком состоянии перманентно и находится. Согласно методическим рекомендациям Минтранса, износ дорожной техники в 70% наступает после 5 лет эксплуатации, а раз в 7 лет автопарк надо обновлять полностью. Полностью. В Екатеринбурге зимой необходимо около 400 единиц техники (с учетом стоящих на ремонте). 1,5 млрд рублей на базовое обновление автопарка. Найдите эти деньги в бюджете за последние 5 лет.

Выключим онлайн-урок и вернемся в наш скучный аналоговый мир.

За дверью шорох, всхлипывание: «Ой, ой, как мне стыдно».

– Царапается.

– Пусть войдет.

– Входите, чего уж там.

Входит мэр, снимает фуражку:

– Вы уже?..

– Уже... (смотрит на мэра) А что, не надо?

Мэр опускает голову:

– Мне горожане сказали – я сказал. Мне бы не говорили, я бы не говорил.

– Перекатить? (мэр кивает) Что я, мальчик – катать технику туда-сюда? Вы на его руки посмотрите (кивает на напарника, напарник показывает руки – они без всяких изменений). Куда? К резиденции? (мэр отрицательно качает головой) К мэрии? (мэр отрицательно качает головой) А куда?

Мэр (шепотом):

– Посредине... Промеж.

– Уже стоит.

– Как вы догадались. Вы – талант, большой талант.

– Вы у нас сколько работаете?

– Месяц.

– А я – 15 лет.

(с) Михаил Жванецкий, спасибо.

Главка третья

Сменился глава. Пришел человек, безус и неопытен. Есть шанс показать ему, что уборка улиц – это важно.

Древнейшими способами – шантажом и запугиванием: «Техника изношена, горючки нет, дворники пьют». И руки разводить, мол, что я могу в таких условиях?

Вот шанс, пока начальник неопытен, выторговать у него максимально бонусов. Новую технику, больше ГСМ, больше людей. Показать, что важнее в городе дел нет. И пока новый глава этому сопротивляется, город не убирают. Шантаж и запугивание.

И аргументы отлиты в граните, и горожане еодинят-истерят. Некогда думать, глава идет на уступки. Лекарства два: или самому быть из среды «городское благоустройство» или сразу приводить с собой на этот пост своего человека, который компенсирует недостаточное знание предмета преданностью и желанием шефа показать с лучшей стороны. Это Два».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.21

Туроператоры предупреждают о росте цен и нехватке мест в отелях на юге России. / В Свердловской области рекордные морозы сменятся плюсовой температурой. / Госжилстройнадзор потребовал от УК очистить тротуары и крыши от снега. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»