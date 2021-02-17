Екатеринбургские депутаты поспорили, как правильно «воспитывать» молодежь: «Говорят, они от нечего делать ходят на митинги»

Екатеринбургские депутаты сегодня на заседании профильной комиссии заслушали доклад мэрии о молодежных инициативах. В 2021 году администрация города будет продвигать 21 проект разной направленности – от постановки мюзиклов на тему межнационального согласия и экопросвещения до подкастов о волонтерстве и создания интерактивных книг. Проекты придумали и реализуют молодые активисты, победившие в муниципальном конкурсе, а комитет по молодежной политике помогает им с финансированием.

Презентация проектов произвела на народных избранников положительное впечатление, но разговор неизбежно зашел о «воспитании» молодежи, которая ходит на протестные акции.

Так, депутат Любовь Боркова, которая недавно перешла в «Единую Россию», потребовала объяснить, какие меры предпринял молодежный комитет мэрии, чтобы не допустить участия школьников и студентов в митингах.

«Февраль подсказал, что у нас много прорех в работе с молодежью, не только у вас, в целом у государства. Посмотрите, стоило только запустить в сеть информацию – выходим на акцию 7 февраля по защите Навального (на самом деле шествие проходило 23 января, – прим. ред.), и какое огромное количество пришло! Во всех проектах, которые вы проводите, 20-30 человек. А остальная молодежь получается где-то за бортом. Вторая акция [протеста] была спущена на тормозах благодаря учителям и руководителям школ. Но какая ваша роль в этот критический период? Это время «Ч» для государства и молодежи. Эта проблема очень всколыхнула население, это не только мое мнение, а старшее поколение очень встревожено. Очень многие люди, с которыми я встречаюсь, а это не только учителя, но и ветераны, пожилые люди, говорят, что настало время создания молодежных организаций. Не кучки разорванных звеньев цепи, как сейчас. Нам необходимо задуматься об этом. Это очень серьезная проблема для всей нашей страны, на сегодняшнем этапе развития общества», – выступила Боркова.

Председатель комитета Юлия Касимова ответила, что в этом году будет больше внимания уделено вопросам правовой грамотности. «Наша задача – донести до молодежи позицию в поддержку эволюционного пути развития [общества], не революционного пути. В понедельник я ходила на встречу с протестной молодежью, ничего страшного не произошло. Мы проговорили два часа, я со своей стороны рассказала о тех возможностях самореализации для молодых людей, которые мы предлагаем», – начала говорить чиновница, но Любовь Боркова ее перебила. «Но хотелось бы узнать, проводилась ли такая работа в информационном поле, как делали оппоненты? Информационное поле сегодня очень широкое – телевиденье, радио… Вот в тот период, когда готовились эти события, была предупредительная работа? Ребятам, школьникам надо было объяснять», – продолжала наступление депутат ЕР.

На помощь Касимовой пришла вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева: «Вы знаете, какая большая работа была проведена образовательными организациями по профилактике подобного противоправного поведения. Мы со всеми родителями провели эту работу, во всех родительских чатах были размещены соответствующие объявления. Мы много раз говорили о том, что призывы использовать молодежь в качестве средства протеста не имеют под собой моральных оснований. И школы огромную работу провели, чтобы дети туда не ходили, не принимали участие в митингах. Это трудная работа».

Юлия Касимова добавила, что на интернет-ресурсах молодежного комитета было несколько постов об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Затем в дискуссию вмешался депутат Сергей Воронин. «Если органы муниципальной власти начнут активно противодействовать, то это вызовет обратный эффект – это раз. Во-вторых, в таком случае мы дадим возможность нашим оппонентам почувствовать, что их якобы боятся. И мы поднимем их на флаг сами, вызовем на протест молодежь, у которой максималистские чувства и так далее. Если бы администрация начала долбить денно и нощно, то поднялся бы такой ажиотаж среди молодежи и сторонников этого шествия. Поэтому разъяснение правовых норм было достаточно», – отметил герой России.

Его горячо поддержала председатель думской комиссии Галина Арбузова: «Избрать правильную тактику было сложно. Мы с учителями это обсуждали. Знаете, не буди зверя, пока он дремлет. Так что тут сложно. Лучше пусть они [школьники] чего-то не знают, чем потом из ничего сделают что-то». Она же предложила проводить в школах встречи старшеклассников с молодыми активистами, которые реализуют социальные проекты. Касимова обещала подумать над этим предложением. Также депутаты решили, что вопрос о молодежных проектах следует заслушать на общем заседании думы. «У нас в последнее время говорят, что молодежь брошена, бесхозная, поэтому они от нечего делать выходят на акции протеста. А тут есть замечательный пример молодежных инициатив, на которые можно равняться», – заметил Сергей Воронин.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходили в Екатеринбурге 23 и 31 января. Несанкционированные шествия собрали несколько тысяч людей, десятки участников были задержаны полицией. По словам наблюдателей, на екатеринбургских акциях протеста не было школьников, зато были люди, которые вышли не за Навального, но жаловались на безработицу, низкие зарплаты и плохую уборку улиц.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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