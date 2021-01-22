По школам и родительским чатам рассылают запугивающие сообщения об участии детей в митингах

Через родительские чаты началась рассылка сообщений о том, что детей призывают участвовать в митингах. Как сообщили «Новому Дню» учителя, аналогичная рассылка запущена и через педагогов. «В нашей школе учителям руководство разослало два сообщения, просят распространить по родителям. Честно говоря, меня про митинг спросил каждый класс. Они очень взбудоражены, интересуются, пойду ли я», – рассказал учитель из Сысерти., попросивший не называть его фамилию. «В школы Екатеринбурга пришло распоряжение на завтра 23 января организовать занятость детей с 12.00 до 16.00. С детьми и родителями провести беседу о недопустимости участия в митинге, и о том, какие санкции предусмотрены за участие в несанкционированном мероприятии», – такой пост на «Фейсбуке» оставила Ирина Скачкова, общественница и учитель из Екатеринбурга. Она также уточняет, что распоряжение пришло из районного отдела образования.

В рассылке – опубликованное в соцсетях Минпросвещения предложение организовать домашний кинотеатр или погулять в лесу вместо участия в «прогулке» 23 января. В другом сообщении содержится информация о том, что через YouTube, Tik Tok, «ВКонтакте» и даже «Одноклассники» детей в возрасте от 12 до 17 лет призывают выйти на митинг, оставив дома паспорт и выключив телефон. «Все, что происходит с детьми: и хорошее, и плохое – наша ответственность. В погоне за медийной узнаваемостью ОНИ ставят ДЕТЕЙ под УДАР!», – такие посты ушли в рассылку. Все это сопровождается хештегами #ДетиВнеПолитики, #ЗащитимНашихДетей и подобными. Также по родительским чатам рассылают картинки с призывами «защитить детство», где изображены дошкольники и ребята из младших классов.

Добавим, в соцсетях также бурно обсуждаются сообщения о том, что якобы в школы из департамента образования поступило требование вывести на дистанционные уроки в субботу тех, кто учится по пятидневке, а родители отсутствующих учеников должны написать объяснительную. Этот факт не подтверждается. «Департамент образования не издавал ни поручений, ни распоряжений о том, чтобы выводить детей, обучающихся по пятидневке, на обучение в субботу», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе департамента. Однако некоторые дети на самом деле будут дистанционно учиться в субботу. «В школах есть такая система: ребята-старшеклассники по пятидневке учатся в школе, а в субботу занимаются дистанционно. Это было еще до пандемии. И на самом деле директор не может заставить прийти в неучебный день», – пояснил агентству сотрудник системы образования.

Как сообщал «Новый День», ранее в полиции напомнили о наказании за участии в несанкционированных акциях протеста. Шествие, которое оппозиционеры планируют провести в Екатеринбурге 23 января в 14 часов от стадиона «Динамо», с властями не согласовывалось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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