На Урале полицейские через соцсети напоминают о наказании за участие в несогласованных акциях протеста

В Свердловской области полицейские в соцсетях начали предупреждать о недопустимости участия в несанкционированных акциях протеста. Так, на странице полиции Верхней Пышмы «ВКонтакте» появилось обращение заместителя начальника полиции по охране общественного порядка майор полиции Алексея Белоусова. «Публичное мероприятие, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» – это открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, акция, осуществляемая по инициативе граждан России, партий, других общественных и религиозных объединений», – напоминают авторы в самом начале текста. А затем перечисляются виды взысканий за участие в несогласованных акциях.

За организацию несогласованного мероприятия по статье 20.2 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест, за участие – от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест. А в случае нарушения общественного порядка участники мероприятия могут быть привлечены к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Штраф увеличивается вдвое, если действия сопряжены с неповиновением законным требованиям представителя власти, либо другого лица, отвечающего за охрану общественного порядка.

В тексте не уточняется, в связи с чем в соцсети появилось напоминание, но очевидно, это связано с акциями протеста, которые оппозиционеры хотят провести в субботу во многих городах России. Добавим, о том, что детей призывают выйти «на прогулку» 23 января, рассказало в соцсетях Минпросвещения РФ. «Школьники, школа и в целом образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», – говорится в публикации. Вместо прогулки Минпросвещения предлагает посмотреть кино, погулять в лесу, покататься на санках, почитать или что-то приготовить.

Накануне в Екатеринбурге полицейские выдали предостережение от прокуратуры координатору местного штаба Навального Алексею Гресько – его предупредили об ответственности за организацию и участие в шествии, которое запланировано от стадиона «Динамо».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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