Руководителю штаба Навального в Екатеринбурге полицейский вручил предостережение

К руководителю штаба Навального в Екатеринбурге Алексею Гресько домой пришел полицейский, замначальника отдела охраны общественного порядка Дмитрий Бардышев. Он вручил оппозиционеру предостережение от прокуратуры. «Вы понимаете, наверное, в связи с чем и для чего? Поступила информация, что планируется 23-го проведение нерегламентированного публичного мероприятия. По информации, вы будете принимать участие в этом. Соответственно, прокурор города выносит вам предостережение о недопущении нарушения закона», – сообщил полицейский. Он попросил Гресько расписаться в документе, Гресько отказался, после чего Бардышев вежливо попрощался и ушел. Видеозапись общения выложил штаб в своих соцсетях.

Отметим, «Новый День» связывался с Алексеем Гресько за полчаса до появления видео в соцсетях штаба – на тот момент активист отрицал интерес полиции к нему. Добавим, во многих регионах страны правоохранители проявляют интерес к оппозиционерам накануне акций, запланированных на 23 января – причем зачастую не в такой корректной форме, как в Екатеринбурге. Так, в Санкт-Петербурге и в Воронеже сообщают о задержаниях активистов, в Омске полицейские «проводили осмотр», запрещая снимать происходящее. А Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора запретить сайты, где распространяются призывы выходить на улицы – в Tik Tok, Instagram и «ВКонтакте» репостят видео с призывами выходить на несанкционированные митинги 23 января, «модными» стали ролики, где подростки снимают портреты президента со стен в школе. К слову, призывают приходить на митинги и шествия не только сторонники Навального – в Екатеринбурге этим, к примеру, занимаются «гвардейцы» Захара Прилепина.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.01.21

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