Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к акциям в поддержку Навального

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несанкционированных акциях 23 января.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Генпрокуратура заявила, что «лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона».

«Правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение виновных лиц к административной ответственности», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее в Сети появились призывы выходить 23 января на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию. Накануне Роскомнадзор потребовал от соцсетей TikTok и «ВКонтакте» прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах. Ведомство также потребовало от соцсетей и других ресурсов не допускать распространения подобной информации.

Москва, Наталья Петрова

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