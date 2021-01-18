Навального отправили под арест на 30 суток: у здания полиции собрались сторонники оппозиционера

Химкинский городской суд арестовал прибывшего из Германии оппозиционера Алексея Навального на 30 суток по иску Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Адвокаты в ходе заседания заявили об отводе судье, но судья Морозова назвала его необоснованным, и отклонила. Сам Навальный назвал заседание суда в здании отдела полиции «беззаконием в наивысшей степени».

Суд по избранию меры пресечения Навальному проходил прямо в здании отдела полиции, в который его доставили ночью из аэропорта «Шереметьево». В пресс-службе ГУ МВД по Московской области такой беспрецедентный шаг объяснили тем, что «в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». Поэтому «руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного».

Журналистов в отдел не пустили под предлогом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер – пройти удалось только сотрудникам телеканала «Life» и «Вести. Дежурная часть».

В то же время около отдела полиции № 2 города Химки собрались сторонники оппозиционера. Полиция пока не трогает протестующих. Видео с места событий опубликовано на сайте «Дождя».

Судя кадрам, около отдела полиции собралось несколько десятков человек, люди продолжают подходить. Некоторые подходят к решетке забора, и скандируют «Отпускай!». По территории отдела, говорит корреспондент телеканала, ходит около 30 полицейских. В ста метрах от участка на парковке стоят автозаки.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.01.21

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