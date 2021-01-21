В Екатеринбурге 23 января сторонников Навального выйдет встречать гвардия Прилепина

Партия «За правду» писателя Захара Прилепина готовит акции в противовес протестным митингам сторонников оппозиционера Алексея Навального. Заявки на них подаваться не будут.

«Мы призываем всех неравнодушных граждан нашей страны выйти 23 января вместе с участниками Гвардии Захара Прилепина и активистами движения «За правду» на улицы своих городов с целью пресечения антироссийской деятельности «навальнистов», – сообщается в соцсетях «прилепинцев». В пресс-службе партии «Новому Дню» подтвердили, что неофициальная прогулка запланирована и в Екатеринбурге.

«Люди просто выйдут погулять по центру города. У нас не будет ни плакатов, ни листовок. Мы не собирается нарушать закон. Мы хотим показать сторонникам Навального, что можно спокойно выйти на улицу и ничего не нарушать, и показать, что они не большинство. Есть люди с другим мнением, и они тоже могут высказывать его», – сообщила пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

По ее словам, во всех регионах активистам «За правду» рекомендуется выходить на улицу раньше, чем планируют сторонники Алексея Навального. Елизавета Кондакова также объяснила, как «прилепинцы» будут обозначать себя в толпе: «Сторонники обозначаются цветами нашей партии. Кто-то надевает партийные шарфики, кто-то шапочки, кто-то носит зелено-фиолетовые ленты. Мы всегда отличимы».

Сейчас в регионах идет активная регистрация на прогулки движения «За правду». Информация о количестве участников шествия в разных городах станет известна в пятницу.

Как ранее писал «Новый День», активисты екатеринбургского штаба Навального проведут акцию протеста 23 января в 14:00. Оппозиционно-настроенные горожане планируют собраться у стадиона «Динамо» и пройти к скверу у театра драмы. В субботу в Екатеринбурге ожидаются тридцатиградусные морозы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.01.21

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