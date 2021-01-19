Сторонники Навального в Екатеринбурге готовят акцию протеста

Екатеринбург присоединится к акциям протеста из-за ареста Алексея Навального. Как сообщается в сообществах екатеринбургского штаба, на субботу, 23 января, запланировано шествие – поддерживающие политика соберутся в 14 часов у стадиона «Динамо» и пойдут к скверу у театра драмы. Уточнить, сколько человек ожидается на акции, уточнить не удалось – координатор штаба в Екатеринбурге Алексей Гресько на звонок не ответил. Отметим, синоптики в субботу обещают морозы до -24.

В министерстве общественной безопасности «Новому Дню» сообщили, что уведомление не подавалось. Впрочем, оппозиционеры в любом случае не смогли бы сделать это в установленные законом сроки – сообщать о мероприятиях необходимо не позднее 10 и не ранее 15 дней до дня проведения акций.Накануне Алексея Навального отправили под стражу на 30 дней, суд проходил в отделении полиции, до начала процесса ему не дали пообщаться с адвокатом. В Екатеринбурге вечером несколько человек пикетировали у здания мэрии. Обошлось без задержаний.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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