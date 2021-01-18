К мэрии Екатеринбурга вышли сторонники Навального (ФОТО)

У здания администрации Екатеринбурга проходит стихийный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. К мэрии вышли несколько молодых людей, которые держат в руках плакаты «Свободу Навальному» и «Один за всех и все за одного». Как передает фотокорреспондент РИА «Новый День», рядом с пикетчиками дежурит один сотрудник полиции.

«Меня побудила выйти на улицу вопиющая несправедливость по отношению к гражданину Навальному. Произвол, несправедливые действия силовиков, нарушения уголовно-процессуального кодекса и нарушения в работе суда», – рассказал один из участников акции Михаил. Он сообщил, что правоохранитель сделал ему предупреждение о недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях. «Я стою тут один, могу говорить только за себя. Акция неорганизованная. Полицейский со мной говорил вежливо, корректно. Я постою здесь минут 15 и уйду», – ответил молодой человек.

Алексей Навальный был задержан полицией вчера во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. Политик возвращался в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Управление ФСИН Москвы заявило, что Навальный будет содержаться под стражей до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Сегодня в отделении полиции города Химки состоялось выездное заседание суда, где оппозиционеру определили меру пресечения – 30 суток.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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