Юрист о проведении суда в отделе полиции: «Даже умирающих поднимают и доставляют в суд»

После перерыва продолжилось заседание по избранию меры пресечения Алексею Навальному – оно проходит в химкинском отделе полиции. В российской практике бывают случаи, когда дела рассматриваются не в судах, но это редкость, и нужны веские основания. Когда могут проводиться выездные судебные заседания, «Новому Дню» пояснила кандидат юридических наук Юлия Федотова.

«С точки зрения закона – я такого в УПК не вижу, искала в «Консультанте», но не нашла. На практике – выездные заседания проводят в некоторых случаях, когда есть веские основания. Например, человек болен и не может явиться в суд, а болезнь носит длительный характер. Судья может в мантии приехать в больницу и там провести заседание. Или если к человеку применяются принудительные меры медицинского характера, если человек совсем не в адеквате, к нему приехать могут. Слышала, такое бывает по гражданским делам, когда судья выезжает на место – ну, например, дом плесенью пошел, суд, судья приехал на месте посмотреть. Но чтобы такое применялось по уголовным делам без наличия какого-то основания, это чуть более чем полностью незаконно. Опять же, на практике, даже умирающих поднимают и доставляют в суд», – считает Федотова. Она добавила, что нарушением является и тот факт, что политик не смог поговорить с адвокатом до начала заседания – для того, чтобы Навальный пообщался с защитником, судья объявила перерыв в 50 минут.

Журналисты «МБХ Медиа» смогли получить комментарий о причинах переноса заседания из суда в отделение полиции. Оказалось, все дело в коронавирусе и желании российских властей придерживаться принципов свободы слова. «Потому что такой режим работы суда, у нас ограниченный доступ граждан, следовательно, журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников», – пояснили в суде. При этом практически все СМИ находятся за пределами здания полиции, внутри только сотрудники Life и телеканала «Россия 1».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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