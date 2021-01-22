Не только Екатеринбург: города Свердловской области анонсировали акции протеста на 23 января

В Свердловской области вслед за Екатеринбургом еще в нескольких городах оппозиционеры заявили, что готовы выйти на улицы 23 января. «На улицах появились плакаты с QR-кодом, который ведет на закрытую группу «ВКонтакте». На плакате написано, что встреча у «Александровского пассажа», – рассказал «Новому Дню» житель Нижнего Тагила.

Примечательно, что штаб Навального в этом городе от мероприятия открестился. «К организации этой акции администрация группы не имеет никакого отношения», – говорится в сообществе. Там же опубликовано предложение съездить в Екатеринбург.

В паблике «Свободу Навальному! | Качканар» сообщается о субботней встрече у Дворца культуры. В аналогичном сообществе Каменска-Уральского закреплена карта города с меткой на площади Ленинского Комсомола. Сторонники Навального обнаружились даже в Камышлове – они заявили о желании прийти на Городскую площадь. В Полевском готовы прийти к ТЦ «Палермо». Судя по всему, все эти акции являются несогласованными.

Ранее в полиции уже предупредили об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях протеста. А по родительским чатам распространяются сообщения с хештегами #берегитедетей и призывами оградить детей от «прогулок». Примечательно, что организовать рассылку просили учителей, но уже появляются сообщения о том, что информацию распространяют и по чатам родителей детсадовцев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Анна Темрук

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