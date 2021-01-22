«Вы что, хотите в домжуре прибежище что ли найти?» Свердловский союз журналистов о помощи СМИ во время акций протеста

Завтра в Екатеринбурге сторонники Алексея Навального планируют присоединиться к акциям протеста из-за ареста политика. Шествие пройдет неподалеку от Дома журналистов – от стадиона «Динамо» протестующие дойдут до сквера у театра драмы. Накануне события корреспонденты «Нового Дня» поинтересовались в Свердловском творческом союзе журналистов, могут ли воспользоваться помещением те, кто выйдет освещать шествие, и описали возможную ситуацию, при которой журналистов могут задержать сотрудники силовых структур.

«Вы мне говорите про какую-то полицию, от которой вы что, хотите, в доме журналистов прибежище, что ли, найти?» – заявили «Новому Дню» в СТСЖ и добавили: чтобы попасть внутрь, необходимо заранее сообщить время, имена и количество сотрудников СМИ, которые туда придут. Чтобы попасть внутрь, нужно нажать на звонок, объяснить охранникам цель прихода, предъявить документы: «Дом журналистов – охраняемое помещение. В субботу мы не работаем. Оно будет закрыто. Просто так туда не входят».

Аналогичную рекомендацию получили наши коллеги из ЕАН. Суть диалога на своей странице в фейсбуке привел шеф-редактор издания Александр Кириллов:

– «Можно. Но дверь будет закрыта, у нас строгая охрана, необходимо заранее аккредитоваться и позвонить».

– «Круто. А это же Дом журналистов? Мы туда попали? Дом, где журналистам всегда рады и где их спасут, если их будут бить казаки или ОМОН?»

– «Конечно. Но дверь будет закрыта, у нас строгая охрана, необходимо заранее аккредитоваться и позвонить».

Добавим, Дом журналистов в Екатеринбурге открывался как учреждение, куда представители СМИ могут прийти поработать или пообщаться с коллегами.

Напомним, ранее «Новый День» писал о городах Свердловской области, среди которых Качканар, Камышлов, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, где оппозиционеры заявили, что готовы завтра выйти на улицы. Кроме того, поддержать Навального планирует бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

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